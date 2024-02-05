Можно ли есть лавровый лист и зачем его добавляют в блюда 5.02.2024, 11:43

На кухне это достаточно распространенный ингредиент.

Многие хозяйки активно используют лавровый лист. На кухне это достаточно распространенный ингредиент, особенно для супов. Однако, несмотря на это, мало кто знает, можно ли есть лавровый лист и вообще, какой смысл добавлять его в блюда, пишет southernliving.com.

Отмечается, что лавровый лист полностью съедобен и безопасен для употребления в пищу. Но вряд ли вам захочется его есть.

«Лавровые листья жесткие и остаются такими даже в процессе приготовления. Их трудно жевать и неприятно есть. Вы можете поцарапать рот или пищевод, и это может вызвать дискомфорт», - говорится в публикации.

Как сказал шеф-повар Тимон Баллу, лавровый лист съедобен, но вы можете им подавиться, потому стоит быть осторожными.

Лавровый лист традиционно используют для приготовления бульонов, супов, тушеных блюд. Он также улучшает вкус маринованных рассолов.

«Мы часто используем их в качестве ароматизатора, чтобы придать бульонам и тушеным блюдам более глубокий и насыщенный вкус», - отметил Баллу.

Чаще всего лавровый лист добавляют в блюдо целиком, дают закипеть, а перед подачей на стол вынимают.