«Некоторые были в шоке от нашего поступка» 5.02.2024, 11:58

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Как минчанка 21 год назад продала квартиру и переехала в деревню.

Сегодня переездом из города в деревню, наверное, никого не удивишь. Продать городскую квартиру и уехать куда-то за МКАД — в последние годы стало буквально трендом. А вот Татьяна с семьей оставила Минск тогда, когда это еще не было мейнстримом. На заре 2000-х (в столице в то время только открывались первые гипермаркеты и появился нормальный интернет) женщина решила, что жизнь на своей земле — это именно то, что нужно ей для счастья. «Смелый поступок», «сумасшедшая», «ты вернешься», — говорили ей знакомые. Однако Татьяна не вернулась и уже более 20 лет живет в своем доме. Realt рассказывает историю бывшей минчанки.

«Рабочие скидывали туда мусор, а мне было жутко наблюдать свалку под окнами»

Татьяна Анатольевна попала в Минск в 1966-м году, когда переехала сюда вместе с родителями из Душанбе. В белорусской столице Татьяна училась в школе, закончила технологический институт, вышла замуж и родила детей.

− И вот когда мне исполнилось 50 лет, мне вдруг захотелось уехать из города. Тогда я очень увлекалась темой жизни на природе, читала соответствующие книги. А еще − очень любила растения, и вся квартира у нас была уставлена разнообразными цветами.

Последней каплей, как говорит женщина, стал большой ремонт теплотрассы, который затеяли рабочие рядом с ее девятиэтажным домом на улице Волгоградской.

− Наша семья жила на первом этаже и вот прямо рядом с нами раскопали трубы. Появились огромные траншеи, куда рабочие скидывали и закапывали всякий мусор − и строительный, и бытовой. Мне было жутко наблюдать эту свалку под своими окнами. Ведь я уже в то время была проникнута мыслями, что земля живая, и нельзя так с ней обращаться. Вот тогда я и приняла кардинальное решение — надо уезжать туда, где будет та земля, за которой я смогу ухаживать.

Татьяна говорит, что любимый человек, а также сын и дочь (на тот момент они уже были достаточно взрослыми) ее поддержали. Поиски дома оказались не быстрыми. Для того чтобы полностью погрузиться в тему загородки, Татьяна Анатольевна даже устроилась в агентство недвижимости. Вместе со своим куратором ездила на показы, смотрела дома, изучала особенности сельской жизни. Но тогда дом не нашелся, да и из агентства пришлось уйти — у женщины не было своей машины, чтобы возить клиентов. Впрочем, тот опыт дал понять, куда двигаться дальше. Женщина продолжила просматривать объявления, обзванивала владельцев, ездила и искала. За рулем тогда были близкий человек или сын.

Главное, на что обращала внимание Татьяна при покупке — это наличие в деревне хоть какой-то инфраструктуры.

− Мне был важен автобус и близость до Минска. Потому что я хоть и мечтала жить на земле, но работы у всех были в городе. Также было необходимо, чтобы в деревне работал хоть какой-то магазинчик. Еще я не хотела избушку. Мне был нужен такой дом, где я бы смогла развернуться. Ну и конечно, стоимость дома не должна была превышать стоимость нашей квартиры.

В деревне Старина, что в 15 километрах от Минска, все эти факторы сошлись. Отсюда до метро «Уручье» на автобусе − около 30 минут. Кроме того, в деревне был свой детский сад, и семья подумала, что на будущее он может пригодиться.

Покупателей на свою минскую квартиру женщина нашла быстро. Людям даже пришлось немного подождать, пока семья определится с домом и оформит покупку.

«Ночью у котла мы дежурили посменно»

В деревню Старина Татьяна с семьей переехала осенью 2002 года.

− Это был большой готовый дом, но он строился под дачу, а почему-то многие дачники считают, что раз это дача, то везде и всюду должна быть вагонка. В этом доме вагонкой было обито все − потолок, пол, стены, перегородки. Кроме того, предыдущие хозяева еще и тонировали ее темным цветом. Учитывая, что мы переехали сюда в ноябре, когда у нас не так много солнца, конечно, все это было грустновато. Но главное, здесь внутри был туалет и горячий душ. А с остальным мы постепенно справились.

Первой сложностью, с которой столкнулись бывшие горожане, оказалось то, что дом нужно было постоянно топить. На дворе стояла зима, и без отопления в деревне было просто не выжить.

− Никто из нас топить котел не умел. И я очень благодарна всем соседям, которые нас поддерживали и помогали войти в этот быт. Кто-то продал нам уголь, кто-то подсказал, где купить дрова, кто-то научил, как вообще топить этот котел. Да, нам приходилось дежурить ночью, вставать посменно. Так, учась всему, мы и пережили первую зиму. Потом конечно, стало легче. Когда весна настала, солнышко стало выглядывать, стало интересно, куда же мы попали. Дни стали длиннее, топить уже было не нужно, и мы стали обустраивать свой дом.

Дом, в котором живет Татьяна, представляет собой обложенный кирпичом сруб. Коттедж с мансардой и пристройками стоит на капитальном цокольном этаже. Отапливается постройка газом. При этом если в зимние месяцы коммуналка в деревне выходит дороже, чем в городе, то летом все наоборот.

− Несколько лет мы жили, можно сказать, на стройке. Все перегородки тут переделывали по-своему. Что-то возводили заново, что-то разбирали. Я смотрела, где солнце встает, где заходит и насколько освещается дом днем. Отсюда и строилось расположение некоторых комнат. Также мне сразу захотелось сделать окно в ванной комнате и в прихожей.

− А как ваши близкие и друзья отнеслись к вашей идее вот так переехать и оставить Минск?, − спрашиваем мы у Татьяны.

− Мне кажется, некоторые были в шоке от нашего поступка. Да, приехать за город отдохнуть, поиграть в снежки, погулять − это весело. Но потом ты понимаешь, что жить в деревне — тяжелый труд. По прошествии лет со мной осталось не так много людей, которые разделили эту идею. Многие думали, что это ненадолго. Ушел мужчина, с которым я сюда переехала, отстранились некоторые мои друзья.

«Наш дом был высоким и не деревянным, он выделялся»

Сейчас в деревне Старина, которой больше 200 лет, живет около тысячи человек − тут есть детский садик, библиотека, клуб и два магазина. Много в населенном пункте и новых коттеджей. А вот в начале «нулевых» дом Татьяны был одним из самых больших в деревне. За это некоторые местные жители называли ее «помещицей».

− Ну, это же деревня, понимаете? Наш дом был высоким и не деревянным, поэтому он и выделялся. В основном тут были старые дома, либо небольшие дачи. Мне же обязательно хотелось большой дом − отдельную спальню, свой кабинет, просторную гостиную, светлую кухню, уютные санитарные помещения. Мне все хотелось переделать. В последние годы я еще организовала себе отдельную мастерскую, куда смогла вынести все свои коробочки, баночки, картины и краски. Ну, а когда к нам приезжают родственники или друзья, то мастерская выполняет роль гостевой комнаты. Сейчас моя мечта − построить гостевой домик. Я хочу собирать там единомышленников, проводить какие-то мастер-классы. Потому что, признаюсь честно, мне есть чему научить людей.

Действительно, в доме у Татьяны очень много интересных вещей. Почти все здесь сделано руками хозяйки, и каждую вещь хочется рассматривать и рассматривать.

К примеру, это фортепиано купили в комиссионном магазине. В нем западают некоторые клавиши, но это − настоящий раритет: натуральная слоновая кость, а не пластик, как сейчас.

В гостиной Татьяна показывает нам шикарные рамы, которые, оказывается, были сделаны из ящиков старого письменного стола. Его отправили на свалку, а женщине разрешили взять себе три верхних ящика.

− В одну из рамочек я поместила ключи, которые насобирала по жизни. Я много переезжала, много служб каких-то поменяла, и отовсюду у меня оставались ключи. Вот этот ключ вообще нашла на берегу Рижского взморья в песке. А этот − от часов каких-то. У каждого тут своя история.

«Ночевала, положив рядом топор и бейсбольную биту»

В деревне Татьяна Анатольевна научилась не только управляться с котлом, но и многому другому. Например − пользоваться косой.

− Косить траву или чистить снег — это легко. Вообще, когда мы только переехали, тут все было по-простому. Многие местные жители держали коз, коров. Еще и пастух был, который пас небольшое деревенское стадо. Сейчас тут, наверное, уже одна корова на всю Старину осталась. Но петухи еще пока поют по утрам. Это еще есть.

Женщина подчеркивает, что уже давно поняла: не променяет свой дом ни какую, пусть даже самую обустроенную, квартиру в городе. А вот у родственников женщины сомнения были.

− Были моменты, когда сын и дочь задумывались о собственном жилье. Даже проскальзывали мысли о продаже дома, но потом все устроилось. Сын решил сам строиться в другом месте. А дочь с мужем освоили мансарду. Они там сделали все в другом стиле — так, как хотели они. И внучка моя тут выросла. Сюда ее из роддома привезли. В деревне она у нас в сад ходила, потом в Колодищи в школу.

− Получается, вы реальный пример того, что женщина может сама управлять домом и со всем справляться?

− Справляюсь я не совсем одна, у нас тут в доме постоянное движение. Но главный секрет в том, что мне просто интересно жить на земле, встречать рассветы, провожать закаты, вырастить для себя траву, по которой можно ходить босиком. Конечно, первые годы было страшновато. Помню, как из дома уехали все близкие, и я первый раз осталась тут одна. Ночевала, положив рядом топор и бейсбольную биту. Не выключала телевизор до тех пор, пока «решетка» не появлялась. Но потом сказала себе: я смогу справиться. Так и вышло.

Стоит отметить, что в своем элегантном возрасте Татьяна Анатольевна не сидит в деревне — она регулярно выезжает в Минск, два раза в неделю посещает танцевальный кружок и даже ведет занятия по рукоделию в одном из территориальных центров столицы.

«Во время ливней нашу дорогу просто смывает»

Уже перед отъездом Татьяна Анатольевна обращает наше внимание на дорогу перед домом. Оказывается, с ней есть проблемы. Да, сейчас дорога присыпана снегом, и проехать по ней не сложно. Но как только начнет таять, на автомобиле сюда уже не подъедешь. А это значит, что без доступа к дому остаются и машины родственников, и доставка продуктов или товаров из города, и специальные службы.

− Наша улица одна из старейших в деревне. При этом если в центре деревни дорога заасфальтирована, то до нас цивилизация так и не добралась. Когда-то проселочная дорога была еще терпимой, но сейчас грунт совсем просел. А ведь тут еще и уклон! Вот и получается, что при каждом дожде вся вода течет к нам. В последние годы, когда Беларусь накрывают буквально тропические ливни, у нас по дороге несутся просто потоки грязи.

С проблемой подсыпки дороги и водоотведения Татьяна не раз обращалась в местные исполнительные органы, вела переписки с чиновниками и различными инстанциями, звонила на горячие линии. К сожалению, несмотря на десятки бумажных ответов (копии есть в редакции) вопрос с дорогой пока не решился. Женщина надеется, что улицу, а по факту − траншею с высокими «берегами», все-таки приведут в порядок.