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В Минске задымился «экс-Кемпински»

  • 5.02.2024, 12:10
  • 2,512
В Минске задымился «экс-Кемпински»

К зданию приезжали пожарные.

В Минске задымился «экс-Кемпински».К зданию на проспекте Независимости, 32А возле цирка приехали пожарные машины.

Раньше это здание возводилось под отель «Кемпински», а теперь стало Сбербанком. Там также открылся французский ресторан Le cro cro.

Как сообщает МЧС, им поступило сообщение о задымлении в здании. Как оказалось, оплавилась изоляция электропроводки в помещении дизель-генераторной установки, но ничего не загорелось.

Пострадавших нет.

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