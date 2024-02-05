В Минске задымился «экс-Кемпински»
- 5.02.2024, 12:10
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К зданию приезжали пожарные.
В Минске задымился «экс-Кемпински».К зданию на проспекте Независимости, 32А возле цирка приехали пожарные машины.
Раньше это здание возводилось под отель «Кемпински», а теперь стало Сбербанком. Там также открылся французский ресторан Le cro cro.
Как сообщает МЧС, им поступило сообщение о задымлении в здании. Как оказалось, оплавилась изоляция электропроводки в помещении дизель-генераторной установки, но ничего не загорелось.
Пострадавших нет.