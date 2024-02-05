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СМИ: Зеленский может заменить начальника Генштаба ВСУ

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  • 5.02.2024, 12:30
  • 3,994
СМИ: Зеленский может заменить начальника Генштаба ВСУ
СЕРГеЙ ШАПТАЛА, ФОТО: MILITARNYJ

Уже на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский может заменить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во властных кругах.

По словам собеседников, сейчас продолжаются консультации по смене начальника Генерального штаба.

Отвечая на вопрос, какие в целом перестановки в Генштабе планируются в ближайшее время, высокопоставленный собеседник сказал, что из Генштаба еще уйдет Шаптала.

«Все остальные — неопределенно», — добавил он.

Источник также заявил, что все эти события касательно замены Залужного и Шапталы «могут произойти в середине недели».

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