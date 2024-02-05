ВСУ уничтожили нетипичную российскую цель 5.02.2024, 12:34

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Видеофакт.

Силы обороны Украины уничтожили наземный колесный дрон российских оккупантов. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram.

«На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель - наземный колесный дрон, или же дрон минирования. Он был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонация взрывчатки с этого дрона зафиксирована на видео», - заявил он.