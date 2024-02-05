Председатель Сейма Литвы: Ситуация с майором МВД не повод ухудшать положение белорусов 1 5.02.2024, 12:31

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Виктория Чмилите-Нильсен

фото: Lietuvos Respublikos Seimas

Подобные примеры могут происходить по разным причинам.

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что ситуация с бывшим майором из Беларуси Александром Мотиевичем, который имеет отношение к репрессиям, но получил ВНЖ в Литве, не означает, что санкции против белорусов и россиян нужно уравнять.

«С учетом потока людей на службы ложится очень большая нагрузка. Есть некоторые случаи, которых, конечно, хотелось бы избежать, но я не меняю принципиальной политики, согласно которой мы принимаем представителей белорусской оппозиции или просто людей, спасающихся от преследования Лукашенко в Литве», – сказала Виктория Чмилите-Нильсен.

Унификация санкций для белорусов и россиян означала бы, что Литва отступает от своей позиции по Беларуси, считает председатель Сейма.

«На мой взгляд, этого делать не стоит, – добавила она. – Подобные примеры могут происходить по разным причинам. Это не меняет моего мнения об унификации».

В прошлом году Сейм Литвы принял закон об ограничительных мерах в отношении граждан из Беларуси и России, однако для белорусов ограничений введено меньше.

Срок действия закона истекает 2 мая 2024 года. Его могут продлить еще на год.

Далеко не все литовские политики согласны сЧмилите-Нильсен. Например, президент Гитанас Науседа заявляет, что санкции против белорусов и россиян должны быть одинаковыми.

Александр Мотиевич – белорусский майор, участвовавший в подавлении протестов в Лиде в 2020 году. Мотиевич также давал показания в суде против одной из протестующих, которая якобы порвала силовику форму и избила двух офицеров Лидского РОВД.

Департамент миграции Литвы аннулировал 1 февраля разрешение Мотиевича на временное проживание.