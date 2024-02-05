Исследователи утверждают, что раскрыли главный секрет цивилизации майя 5.02.2024, 12:37

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Историки рассказали, как опустела столица империи.

Ученые предположили, что древний город Майяпан, культурная и политическая столица майя в 13 и 14 веках, подвергся разрушительному воздействию засухи, пишет New Voice.

По их мнению, длительная засуха вызвала гражданский конфликт, который привел к политическому коллапсу и переселению населения в менее опасные поселения.

Исследование привнесло не только понимание в историю майя, но и послужило предупреждением об угрозе, которую изменения климата могут представлять для даже самых устойчивых цивилизаций.

Исследователи утверждают, что длительная засуха между 1400 и 1450 годами вызвала напряженность между фракциями, что пошатнуло устойчивость империи во время встречи с европейцами.

Команда ученых использовала обширные исторические данные, включая изменение численности населения, климатические условия и данные о современном питании. Анализ человеческих останков также выявил корреляцию между количеством осадков и населением, а также между сокращением осадков и усилением конфликтов.

По мнению исследователей, длительная засуха в 1400—1450 годах привела к запустению Майяпана, что угрожало сельскому хозяйству и торговым путям. Недостаток продовольствия и ухудшение обстановки вынудили людей или погибнуть, или переселяться.

В захоронениях Майяпана обнаружены останки, предположительно, членов государственных глав, свидетельствуя о кровопролитных конфликтах. Результаты подтверждают институциональный коллапс в 1441—1461 годах, вызванный политическим соперничеством и социальными волнениями.

Переселение населения на другие части полуострова помогло майя выжить, создав «устойчивую систему адаптации». Однако адаптация имеет свои пределы, и вновь столкновение с климатическим кризисом напоминает о том, что прошлые уроки должны быть взяты во внимание.