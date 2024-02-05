«Дело подполковников»: задержали 5 экс-силовиков, осудивших насилие в 2020-м 1 5.02.2024, 12:50

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Против них завели уголовное дело.

В Жодино задержали 5 бывших силовиков, которые в 2020-м записали видео с осуждением насилия. Против них завели уголовное дело, сообщает ex-press.live.

Задержание произошло в Жодино на прошлой неделе. Все задержанные — бывшие сотрудники местной милиции. Среди них — подполковник милиции Игорь Кисляк, бывший заместитель начальника отдела ГУБОП МВД, прослуживший долгое время начальником криминальной милиции Жодинского ГОВД.

Также за решетку попали подполковник в отставке, бывший заместитель начальника Жодинского ГОВД, начальник милиции общественной безопасности Вячеслав Ильич, подполковник, бывший заместитель начальника Жодинского ГОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Андрей Дорошко, подполковник юстиции в запасе, бывший начальник следственного отдела Виталий Папроцкий, подполковник юстиции в запасе, начальник следственного отделения Дмитрий Вдовин. Они находятся в СИЗО № 1 в Минске. В чем их обвиняют, пока неизвестно.

В 2020 году офицеры записали видеообращение к сотрудникам жодинской милиции и ко всем сотрудникам МВД РБ, в котором говорили о недопустимости насилия в отношении участников мирных протестов.

Задержания бывших силовиков, осудивших насилие, в Беларуси происходили и раньше.