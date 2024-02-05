На фронте погиб самый сильный человек Украины 1 5.02.2024, 12:53

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Александр Белоконь

Ему было 32 года.

На фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен книги рекордов Украины 32-летний Александр Белоконь. Об этом сообщил заслуженный тренер Украины по греко-римской борьбе Вадим Кисиль в своем «Фейсбуке».

«На войне с российскими фашистами погиб Александр Белоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен книги рекордов Украины», — сказал Вадим Кисиль.

Украинского спортсмена мобилизовали в марте 2023 года. Он погиб на фронте в 32-летнем возрасте.