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В ДТП с автобусами в Минске пострадали девять человек

  • 5.02.2024, 13:10
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В ДТП с автобусами в Минске пострадали девять человек

В том числе — пять детей.

В ДТП с двумя автобусами в Минске пострадали 9 человек, в том числе 5 детей. Они доставлены в столичные больницы.

«Девять пассажиров двух автобусов, которые пострадали в ДТП в Минске, доставлены в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, больницу скорой медицинской помощи, столичную больницу №10 и Минскую областную больницу», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

По информации медиков скорой помощи, у пострадавших диагностированы сочетанные травмы: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, ссадины мягких тканей лица. Сейчас проводятся диагностические исследования, после которых будет назначаться лечение.

Два маршрутных автобуса столкнулись сегодня на улице Семашко в Минске. Судя по опубликованным ГАИ фотографиям, один автобус «догнал» другой.

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