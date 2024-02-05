«Белавиа» объявила недельную распродажу билетов
- 5.02.2024, 13:52
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От 39 евро.
Не успела закончиться предыдущая акционная неделя, как компания «Белавиа» объявила новую: с понедельника, 5 февраля, клиентам предложили новую порцию билетов со скидками.
В течение недели пассажиры могут приобрести билеты по тарифу «промо» на три прямых рейса, а также на несколько транзитных направлений, говорится в сообщении авиаперевозчика.
Тариф «промо» действует на следующие прямые направления:
Минск — Казань — 69 евро, туда-обратно — 119 евро
Минск — Москва — 39 евро, туда-обратно — 69 евро
Минск — Ереван: туда — 99 евро, обратно — 133 евро, туда-обратно — 189 евро
Цена указана с учетом такс и сборов аэропортов
Транзитные (туда и обратно):
Москва — Минск — Ереван / Баку / Батуми / Кутаиси / Тбилиси / Стамбул / Дели / Астана / Ташкент / Дубай / Шарджа
Казань — Минск — Ереван / Баку / Батуми / Кутаиси / Тбилиси / Стамбул / Дели / Астана / Ташкент
Ереван — Минск — Калининград / Санкт-Петербург / Москва / Екатеринбург
Время продажи:
С этого момента и по 11.02 включительно
Период путешествия:
Для прямых рейсов — с 05.02.2024 по 25.04.2024
Для транзитных — с 05.02.2024 по 31.03.2024
Планируя путешествие, учитывайте, пожалуйста, что: количество мест ограничено, вводить промокоды не нужно, специальная цена уже обозначена брендом «промо».
Максимальный срок пребывания в пункте назначения по акционным билетам — месяц.
Тариф «промо» можно комбинировать с другими (пример: из Минска в Кутаиси вы приобретаете акционный билет, обратно — по любому другому тарифу). К комбинированным авиабилетам применяются правила обмена / возврата тарифного бренда «промо».