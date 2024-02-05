«Белавиа» объявила недельную распродажу билетов 5.02.2024, 13:52

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От 39 евро.

Не успела закончиться предыдущая акционная неделя, как компания «Белавиа» объявила новую: с понедельника, 5 февраля, клиентам предложили новую порцию билетов со скидками.

В течение недели пассажиры могут приобрести билеты по тарифу «промо» на три прямых рейса, а также на несколько транзитных направлений, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Тариф «промо» действует на следующие прямые направления:

Минск — Казань — 69 евро, туда-обратно — 119 евро

Минск — Москва — 39 евро, туда-обратно — 69 евро

Минск — Ереван: туда — 99 евро, обратно — 133 евро, туда-обратно — 189 евро

Цена указана с учетом такс и сборов аэропортов

Транзитные (туда и обратно):

Москва — Минск — Ереван / Баку / Батуми / Кутаиси / Тбилиси / Стамбул / Дели / Астана / Ташкент / Дубай / Шарджа

Казань — Минск — Ереван / Баку / Батуми / Кутаиси / Тбилиси / Стамбул / Дели / Астана / Ташкент

Ереван — Минск — Калининград / Санкт-Петербург / Москва / Екатеринбург

Время продажи:

С этого момента и по 11.02 включительно

Период путешествия:

Для прямых рейсов — с 05.02.2024 по 25.04.2024

Для транзитных — с 05.02.2024 по 31.03.2024

Планируя путешествие, учитывайте, пожалуйста, что: количество мест ограничено, вводить промокоды не нужно, специальная цена уже обозначена брендом «промо».

Максимальный срок пребывания в пункте назначения по акционным билетам — месяц.

Тариф «промо» можно комбинировать с другими (пример: из Минска в Кутаиси вы приобретаете акционный билет, обратно — по любому другому тарифу). К комбинированным авиабилетам применяются правила обмена / возврата тарифного бренда «промо».