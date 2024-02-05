Синоптики рассказали, что ждать от циклона «Надин» 1 5.02.2024, 14:12

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Большинство областей Беларуси 5 февраля оказались под влиянием циклона «Надин», который принес обильные осадки в виде мокрого снега. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, гололеда Белгидромет объявил 5 февраля для четырех областей Беларуси - Гродненской, Брестской, Минской и Гомельской, желтый - для Витебской и Могилевской. «Надин» быстро Беларусь не оставит.

6 февраля местами по стране ожидается налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог - гололедица, сильный порывистый ветер преимущественно в юго-западных районах страны.

7 февраля погоду в Беларуси будет определять циклон, смещающийся с юга Швеции через Беларусь на центральные районы европейской части России. Синоптики опять прогнозируют снег, мокрый снег, дождь, ночью и утром местами сильный снег. Не исключено и налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. Днем по югу страны сильный порывистый ветер. Температура воздуха днем будет колебаться от -4 градусов по северу до +8 градусов по югу.

8 февраля ночью скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Литвы, который принесет с собой небольшой кратковременный снег, мокрый снег, а в некоторые районы слабые туман и гололед.