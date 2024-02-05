Владимир Зеленский ответил, каким видит будущее своих детей 3 5.02.2024, 14:15

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Сейчас они учатся в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI рассказал, каким видит будущее своих двоих детей.

Зеленский сообщил, что его дети остаются в Украине и учатся здесь, а также выразил надежду, что после окончания войны они будут работать и жить в родной стране, пишет New Voice.

«Украина будет в Евросоюзе, и я уверен в этом, а это значит, что они люди Европы, они не только украинцы. Они европейцы. Свободные люди. Мы за это боремся. Я уверен, что мы не будем частью российской империи, советского сознания и советской ментальности. Думаю, что они будут работать и жить в Украине. Они сегодня здесь, они учатся в Украине. Нужно, чтобы молодые люди поднимали Украину после войны, это очень важно», — сообщил он.

Зеленский также ответил, каким видит свое будущее.

«Я даже не представляю себе. Мое будущее это 24 часа. Завтра это тоже мое будущее. Каждый день мы живем так: тут небольшая победа, тут — не проиграли, а тут — выстояли. Я верю, что мы победим, а потом у меня будет время на семью. Я их очень люблю, и я хочу с ними поехать куда-то — немного солнца, немного моря. Немного счастья», — говорит президент.