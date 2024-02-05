закрыть
5 февраля 2024, понедельник, 15:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Владимир Зеленский ответил, каким видит будущее своих детей

3
  • 5.02.2024, 14:15
  • 2,428
Владимир Зеленский ответил, каким видит будущее своих детей

Сейчас они учатся в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI рассказал, каким видит будущее своих двоих детей.

Зеленский сообщил, что его дети остаются в Украине и учатся здесь, а также выразил надежду, что после окончания войны они будут работать и жить в родной стране, пишет New Voice.

«Украина будет в Евросоюзе, и я уверен в этом, а это значит, что они люди Европы, они не только украинцы. Они европейцы. Свободные люди. Мы за это боремся. Я уверен, что мы не будем частью российской империи, советского сознания и советской ментальности. Думаю, что они будут работать и жить в Украине. Они сегодня здесь, они учатся в Украине. Нужно, чтобы молодые люди поднимали Украину после войны, это очень важно», — сообщил он.

Зеленский также ответил, каким видит свое будущее.

«Я даже не представляю себе. Мое будущее это 24 часа. Завтра это тоже мое будущее. Каждый день мы живем так: тут небольшая победа, тут — не проиграли, а тут — выстояли. Я верю, что мы победим, а потом у меня будет время на семью. Я их очень люблю, и я хочу с ними поехать куда-то — немного солнца, немного моря. Немного счастья», — говорит президент.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса