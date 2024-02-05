После блогеров Кремль решил взяться за работяг 1 Телеграм-канал «Депутатские будни»

5.02.2024, 14:24

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Возникает ряд вопросов.

Поборовшись с блогерами, правительство решило взяться за простых работяг. Российские министерства пытаются собрать деньги в бюджет из всех возможных и невозможных источников.

Государству нужны результаты как можно быстрее, поэтому начинается активная борьба с серыми и черными зарплатами, ведь бюджет сам себя не наполнит.

Причем власть не задумывается о причинах, которые привели россиян к подобным оплатам труда. В связи с этим возникает ряд вопросов к народным избранникам.

Почему, например, не активизировать работу по выявлению нецелевой растраты бюджетных средств и их хищений при выполнении госзаказов и закупок?

Почему в трудное для страны время вкладываются миллиарды в реставрации посольств и невообразимые ремонты госучреждений?

Почему не решаются проблемы с созданием рабочих мест, транспортной доступностью, и социальными гарантиями, которые как раз и привели к серым схемам оплаты труда?

Проведя ревизии и выяснив как расходуются бюджетные средства в разных отраслях, бюджет можно будет наполнить до «краев», не лишая «куска хлеба» тех самых работяг.

Телеграм-канал «Депутатские будни»