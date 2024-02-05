Лукашенко испугался учений НАТО

Лукашенко испугался учений НАТО3
- 5.02.2024, 14:46
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Даже мигранты с границы пропали.
Пока Лукашенко общается с российскими губернаторами и обсуждает камчатских крабов и квоты на вылов рыбы, в Европе более серьезно отнеслись к угрозам, исходящим от того, что хунта все меньше контролирует свою территорию, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Крупнейшие учения со времен холодной войны. Более пристальное внимание за воздушным пространством. Больше внимания к перемещениям транспортных средств по территории Беларуси.
Хунта же настолько альтернативно не боится обострения ситуации, что с границы пропали даже нелегальные мигранты. Лукашенко готов воевать либо в телевизоре, либо против безоружных.
Но политический транзит под российским контролем создаёт всё больше угроз для стран-соседей и самой Беларуси.