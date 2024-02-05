«Капец творится, вытеснили наших» 5.02.2024, 15:02

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Z-пропагандист рассказал о контратаке ВСУ под Красногоровкой.

Российские военные пропагандисты бьют тревогу в связи с ухудшением ситуации на фронте южнее Красногоровки. По их словам, украинская армия перешла в контратаку в районе отвода шахты «Трудовской», отбросив российские подразделения, а солдаты РФ сдаются в плен, пишет «Диалог».

По словам Z-пропагандиста Анатолия Радова, постоянные заявления российской стороны, блогеров и военкоров о победе над Украиной не соответствуют действительности. Он заявил, что победные заявления военных пропагандистов наносят вред России, поскольку сильно искажают реальность.

«Капец творится, вытеснили наших», — занервничал Z-пропагандист.