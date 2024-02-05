закрыть
5 февраля 2024, понедельник, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Капец творится, вытеснили наших»

  • 5.02.2024, 15:02
  • 1,854
«Капец творится, вытеснили наших»

Z-пропагандист рассказал о контратаке ВСУ под Красногоровкой.

Российские военные пропагандисты бьют тревогу в связи с ухудшением ситуации на фронте южнее Красногоровки. По их словам, украинская армия перешла в контратаку в районе отвода шахты «Трудовской», отбросив российские подразделения, а солдаты РФ сдаются в плен, пишет «Диалог».

По словам Z-пропагандиста Анатолия Радова, постоянные заявления российской стороны, блогеров и военкоров о победе над Украиной не соответствуют действительности. Он заявил, что победные заявления военных пропагандистов наносят вред России, поскольку сильно искажают реальность.

«Капец творится, вытеснили наших», — занервничал Z-пропагандист.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров
Как США красиво проучили Эрдогана
Как США красиво проучили Эрдогана Сергей Фурса