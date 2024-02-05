Путин решил отправить участников войны в Украине на Дальний Восток и в Арктику 5.02.2024, 15:14

1,974

Оккупантам там будут выдавать ипотеку.

Путин поручил распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на участников войны в Украине и семьи погибших военных. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Архангельскую область, который опубликован на сайте Кремля, обращает внимание The Moscow Times.

Согласно документу, участникам войны и семьям военных, «погибших в связи с выполнением задач специальной военной операции», начнут выдавать льготные кредиты на покупку жилья на Дальнем Востоке или в Арктической зоне «без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения».

Путин также поручил увеличить максимальные размер кредита с 6 млн до 9 млн руб., если он будет использован на покупку на вторичном рынке жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории моногорода. Площадь жилья при этом должна быть больше 60 кв. м.

Эти изменения должны быть реализованы до 1 марта 2024 года. Ответственным за их исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство также должно до 1 апреля предоставить Путину предложения по мерам поддержки категорий граждан, указанных в программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Дальневосточную ипотеку в России запустили в 2019 году со сроком действия до 2025 года. В 2022-м правительство продлило ее до 2030 года. На Арктику кабмин распространил действие программы в ноябре 2023-го.

В Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республика Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край и Архангельская область. Власти рассчитывают, что льготная ипотека в Арктике повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов.

По действующим на текущий момент условиям кредит с первоначальным взносом 15% может быть выдан на срок до 20 лет. Максимальный размер ипотечного займа — 6 млн руб. по ставке 2% годовых. Получить льготный кредит могут, в частности, семейные пары моложе 35 лет, учителя и медики, одинокие родители с ребенком до 18 лет и участники региональных программ трудовой мобильности.