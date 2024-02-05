Идиоты путинского цеха

Идиоты путинского цеха13
- Алексей Лушников
- 5.02.2024, 15:47
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В Госдуме посоветовали школьницам рожать.
Продолжается день показательных выступлений идиотов из путинского цеха.
Вот еще один шедевр. Имена всех этих пропутинских шмондеров из Госдумы значения для истории не имеют. В медицинском смысле, интересна идущая от них законодательная инициатива.
«В Госдуме посоветовали школьницам рожать. В Госдуме посоветовали девочкам отказаться от абортов и рожать». Оказывается это такие итоги заседания рабочей группы комитета (дальше - внимание!) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Депутат Ларионова «раскритиковала практику разъяснения школьникам вопросов контрацепции: «Вот этот клич «дай презерватив, чтобы избежать беременности» он был излишним».
Раньше думал, что такое невозможно услышать. В реальной жизни 21 века. Но нет…
Поразительно. Расскажи это Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Кафке, Ильфу и Петрову, Оруэллу - они бы нам не поверили.
Но это происходит прямо сейчас.
Алексей Лушников, Telegram