«И где это такое чудо происходит?»: белоруска показала свинину по 6,5 рубля 6 5.02.2024, 16:20

3,434

Видео взбудоражило соцсети.

Разруб свинины (тазобедренная часть) по 6,88 рубля, корейка — 9 рублей, грудинка — 8,89 рубля, рёбрышки — по 6,5 рубля, фарш свино-говяжий — 7,88 рубля. Видео с такими подозрительно низкими ценами на свежее мясо из одного из белорусских магазинов всколыхнуло белорусский сегмент соцсети TikTok, пишет telegraf.news.

Тысячи зрителей (а ролик меньше чем за сутки посмотрело почти 130 тыс. человек) не поверили своим глазам и закидали автора сотнями вопросов — когда и главное где был снят ролик?

«Таких цен давно нет», — уверенно утверждали некоторые зрители. Однако, автор видео утверждала, что цены — самые что ни на есть актуальные. На одном из ценников, которые показала женщина, внимательные зрители всё же разглядели дату — 31.01 2024. При этом, по словам автора видео, «эти цены не изменились с весны 2023 года».

Самым частым вопросом по видео, где в считанные часы появилось несколько сотен комментариев, был вопрос о том, «где это такие цены??» По словам автора ролика, на видео — фирменный магазин сети ОАО «Александрийское» в Могилёве. Согласно информации, указанной на сайте компании, их магазины помимо собственно агрогородка Александрия, который дал название торговой сети, действуют и в других городах Беларуси — Витебске, Орше, Шклове, Горках, Круглом, а также в таких небольших агрогородках, как Городец Кобринского района и Бабиничи Оршанского района.

«Я в какой-то другой Беларуси живу»

«Всей Беларусью едем в Александрию, потому что в остальных магазинах Беларуси таких цен НЕТ!!!», — заявил один из зрителей и судя по тому, что его комментарий стал самым популярным, набрав большее семи сотен лайков, многие с этим заявление согласны.

Другие пользователи соцсети отмечали, что таких цен ни видели ни в других областных центрах, ни в регионах, ни тем более в столичном Минске, где, по словам одной из зрительниц, «цены вас удивят».

«Я в какой-то другой Беларуси живу», — отметил один из комментаторов.

«Это прямо уникальный магазин на всю Беларусь. Я тоже столовую знаю где пожрать можно на 5 рублей. Ну это же не показатель на всю страну», — резонно заметил другой.