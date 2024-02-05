«Муж от стыда за меня просто покинул заправку» 5.02.2024, 16:44

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Дальнобойщица из Беларуси рассказала о тонкостях работы в Европе.

27-летняя Юлия из Витебска в профессию дальнобойщика пришла меньше года назад. Но даже за такой короткий период девушка узнала все прелести и тяготы этой нелёгкой работы. О том, как едва не сбила немецкого полицейского, какая ситуация сейчас с французскими фермерами и сколько можно заработать семье, когда и муж, и жена — дальнобойщики, — в материале av.by.

Когда-то Юрий готовил шаурму в местном кафе, а Юля расписывала одежду на заказ. Впервые попробовать сесть за руль большегруза отважился супруг, а спустя три года в его экипаж добавилась… собственная жена!

— Первый рейс мне был очень интересен! — вспоминает девушка. — Мы работали на тенте, и я активно принимала участие в загрузке и выгрузке. Мне нравилось расчехлять и зачехлять тент, крепить ремнями груз. Тогда я впервые побывала в Италии, чему особенно радовалась! В Испании и Франции нам часто удавалось попадать на моря, поднимались в гору к крепости, ходили на водопад…

«Чем не семейное путешествие?» — подумают многие. Но в подобных каденциях, рассказывает Юля, хватает и весьма неприятных ситуаций. Иногда навигатор приводит в такие места, что уровень адреналина начинает бить все рекорды!

— Была у нас загрузка в Испании, и пришла моя очередь ехать. Двигались мы по навигатору. Попали на страшный узкий серпантин: прицеп ходил по краю обрыва, потом миновали очень сомнительный деревянный мост, по которому нужно было заезжать к фирме. Но почему-то страха я не испытывала, зашкаливал адреналин — просто хотелось ехать и восхищаться тем, что у меня всё получается, — признаётся Юля.

Историй за свой небольшой опыт в дальнобое девушка накопила предостаточно. Среди них и такие, которые могли закончиться для белоруски печально, не окажись супруга рядом.

— Я даже не знаю, смешно это или ужасно… Но я чуть не сбила полицейского в Германии! Мужчина стоял на обочине и махал. Я подумала, он таким образом указывает, что нужно остановиться, и ехала на него. Он же жестом показывал, чтобы я перестроилась в другую полосу! Если бы не муж, быть беде… А так отделались оба серьёзным испугом.

Кстати, о полиции. Из прошлых публикаций мы уже знаем, что порой европейские штрафы удивляют и своими суммами, и отдельно основаниями для них. Так оказалось и у наших героев. Однажды семья лишилась 90 евро из-за… обычной песни.

— Полицейские ехали на мотоцикле рядом, когда муж в дороге переключил трек. Просто нажал один раз пальцем на экран, телефон он в руки не брал, но композиция стоила ему €90 штрафа! Конечно, он мог бы с ними поспорить, если бы я в тот момент на кровати не лежала. За это ведь тоже реально получить взыскание! Поэтому молча заплатил, и мы поехали дальше, — рассказывает Юля. — А бывало и такое, что полиция закрывала глаза на нарушения… Однажды нам требовалось заехать на загрузку, дороги были перекрыты, и мы поехали под запрещающий знак. Неподалёку стояли полицейские Испании. Мы попросили о помощи, и они нам помогли — улыбнулись и показали дорогу!

— Ещё произошла немного комичная ситуация на заправке в Испании. Я очень хотела в туалет и спросила испанца, можно ли сходить. Он показал пальцем и сказал: «One»… Я, не дослушав его, побежала. Подумала, там один туалет для мужчин и женщин. А он вдогонку кричал: «Euro!» Муж от стыда за меня просто покинул заправку, делая вид, будто по телефону разговаривает. Естественно, я так и не заплатила, потому как не поняла, что он от меня хочет… Уже потом Юра всё объяснил.

Сейчас чета дальнобойщиков работает на Mercedes-Benz Аctros. До этого они ездили на Volvo FH Euro 6.

— Как по мне, «Вольво» едет лучше, чем многие другие модели, но для жизни вдвоём там недостаточно места. Поэтому Actros я полюбила сильнее. Больше места в кабине, больше полок для продуктов… Хотя одежду хранить особо негде. У нас она лежит в контейнерах на втором ярусе, а спим мы на первом: в тесноте, да не в обиде.

— Как выглядит рабочий график в парном экипаже?

— Рейс длится до шестидесяти дней. Отпуск — до месяца. Рабочий день в парном экипаже составляет 21 час, 18 можно провести за рулём (каждый по 9 часов). Отдых после такой смены всегда одинаковый — 9 часов. Часто готовим в дороге, потому что этого времени мало: хочется и чая попить, и в душ сходить, и выспаться. Раз в неделю есть большой отдых — 24 или 45 часов.

— Субъективно суточный отдых — самый бесполезный. Никогда не знаешь, спать или нет… После работы 10 часов поспишь, проснёшься, поешь — и опять спать, чтобы ехать с новыми — как будто — силами. В итоге ты разбитый больше, чем после смены. Не люблю его! А на 45-часовом мы часто готовим разные вкусняшки и смотрим фильмы — это уже полноценный релакс.

— Коллеги из каких стран самые вежливые и отзывчивые, на ваш взгляд? И наоборот — кто отличается грубостью и хамством на дорогах?

— Более отзывчивые и вежливые, конечно, те, кто нас понимает! Когда не знаешь язык, без переводчика с тобой особо не побеседуют. Недавно очень помог с ремонтом румын, а потом ещё угостил чачей, вином и закатками. Также азиаты добродушные, зовут вместе поужинать или угостят пирожками. Ну и неприветливых людей во всех уголках мира хватает, поэтому с какой-то одной национальностью я это не связываю. Скорее, дело в воспитании…

Чаще всего витебская семья дальнобойщиков ездит по маршруту Испания — Швеция — Дания. В настоящее время, как известно, из-за забастовок фермеров это не самый благополучный маршрут, но у белорусов дорога обходилась без инцидентов.

— Едем, как правило, через Францию и Германию. Сейчас это особенное время, потому что там забастовки. Фермеры уничтожают груз и машины! Риски есть, но пока проблемы нас не касались. Возим всё: от мандаринов до торфа!

К слову, ситуация на автобанах Европы сейчас не самая оптимистичная, говорит Юля. Наплыв мигрантов и забастовки, конечно, добавляют дальнобойщикам хлопот. Поэтому о мерах безопасности экипажи помнят всегда.

— Муж затягивает ремнями или замками двери, и чаще всего мы спим спокойно. Лично у нас сливов топлива, повреждения машины или груза не было — мы стараемся становиться на более безопасных паркингах, хотя это получается не всегда. Один раз пытались вскрыть прицеп, но у нас хорошие tapa, то есть замки. Воры поковырялись, сорвали резинку… И на этом всё. Видимо, обиделись и ушли ни с чем!

— Сколько можно заработать в семейном экипаже за месяц?

— Общий доход за сутки у нас с мужем примерно 150—160 евро. За месяц получается больше €3 000. Стараемся не покупать ничего лишнего, но пока не научились. Поэтому в магазинах берём практически всё, что хотим. На двоих уходит примерно €500—600: это питание, душ, туалет и так далее.

Кстати, после первой каденции Юля помогла маме исполнить её давнюю мечту.

— Маминой кухне было десять лет, и она уже почти вся разваливалась. Мы с мужем купили ей новую! Вот прямо горжусь этим!

— А в каденциях по семье и родным местам не скучаешь?

— Больше всего не хватает именно близких людей рядом. Скучаю только по ним, а больше поводов для скуки нет. Ну и ещё… хочется сушёной рыбы! — смеётся девушка. — Я очень люблю роллы и мечтала где-то ими перекусить. Но теперь я их делаю в машине сама!

— Если придётся уйти из дальнобоя, думали уже, в какую сферу подадитесь?

— Да, думала об этом! Сейчас я веду свой блог, рассказываю и показываю всё как есть, ничего не придумывая. Это наверняка бы продолжила, параллельно занимаясь своим любимым делом — росписью одежды. Ну а ещё в текущей каденции я научилась вязать пледы… Так что без работы точно не осталась бы! — говорит девушка.