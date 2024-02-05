Большой американский пропагандист в Большом театре Телеграм-канал «Русский декаданс»

5.02.2024, 17:00

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Такер Карлсон

Ждем ответного визита Соловьева в США?

Любимец российской пропаганды Такер Карлсон тусит в Москве. Вчера американского журналиста заметили в Большом театре на балете «Спартак». Ранее он не раз говорил, что хочет взять интервью у Путина, из-за чего за ним пристально следит Агентство национальной безопасности США. Видимо, свое желание журналист планирует реализовать совсем скоро.

Напомним, что в апреле прошлого года Карлсона уволили с телеканала Fox News. Официально причины не назывались, однако западные аналитики считают, что он перегнул палку с критикой Байдена, нахваливанием Путина и высмеиванием Зеленского. После увольнения российские пропагандисты предложили журналисту работать в России.

В США новость о прибытии Карлсона в Москву вызвала большой бугурт. Интервью с Путиным может стать неприятным сюрпризом для демократов перед президентскими выборами. А судя по тому, что Карлсона в Россию пустили, его приезд был заранее согласован с Кремлем. Как и сценарий интервью.

Ждем ответного визита Соловьева в США?

Телеграм-канал «Русский декаданс»