Украина готовится к наступательной операции: эксперт назвал сроки 3 5.02.2024, 17:19

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Александр Мусиенко

Перед ВСУ стоит комбинированная задача.

Российские войска будут уменьшать интенсивность своих наступательных действий до апреля, такой прогноз дал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона, пишет УНИАН.

«Там они возьмут определенную паузу для того, чтобы провести перегруппировку, укомплектование собственных потерь, которые являются достаточно значительными у российских войск. И, конечно, у украинских сил появляются возможности для проведения тактических наступательных операций, которые, возможно, могут перерасти в определенный оперативный успех», – сказал Мусиенко.

Он также добавил, что украинские подразделения, которые сейчас находятся в резерве, могут быть применены в нужный момент для нанесения Украиной удара.

Мусиенко отметил, что Силы обороны Украины могут снова сконцентрировать удар на юге, но уже на другом направлении: «Вероятно, речь идет о южном направлении, где сейчас проходит Черноморская операция по воздуху и где поражаются вражеские объекты в оккупированном Крыму. Не исключено, что ее могут продлить и по суше, на Левобережье Херсонщины».

По словам эксперта, российские войска будут вынуждены взять паузу в активных штурмовых действиях для восстановления своих потерь.

«Например, они сейчас штурмуют Авдеевку. И отличие от Бахмута в том, что там они проводили мясные штурмы, бросали большое количество живой силы. Здесь они тоже так бросают, но в то же время с этим применяют и большое количество техники, которую теряют. Это все нужно доукомплектовать, все подразделения», – пояснил Мусиенко.

Но эксперт предостерегает, что РФ не откажется от всех своих наступательных действий во время своей паузы. Так что на некоторых участках фронта враг продолжит удерживать инициативу.

«Просто они уменьшат активность, интенсивность и количество сил, которые будут применять. Ну и будут, очевидно, находиться в активной обороне. Сейчас в активной обороне находимся мы. И у нас на сегодняшний день стоит задача комбинированная: отбить многочисленные атаки врага и быть готовыми к тому, что как только появится возможность – использовать шанс, который дается, для того, чтобы улучшить нашу ситуацию на тактическом уровне, а возможно и на оперативном», – подытожил Мусиенко.