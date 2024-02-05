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«Сразу видно, что Беларусь»: видео из «Евроопта» набрало 300 тысяч просмотров

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  • 5.02.2024, 17:47
  • 7,034
«Сразу видно, что Беларусь»: видео из «Евроопта» набрало 300 тысяч просмотров

Удивление зрителей вызвали вовсе не цены на продукты и не очереди за ними.

В TikTok короткое видео из круглосуточного магазина «Евроопт» набрало более 300 тыс. просмотров и почти тысячу изумлённых комментариев. Удивление зрителей вызвали вовсе не цены на продукты и не очереди за ними, а, наоборот, полное отсутствие людей в магазине, причём по обе стороны прилавков, пишет telegraf.news.

По словам автора видео, он прождал 15 минут у прилавка, но ни один продавец к нему не подошёл, причём поблизости не было видно ни одного сотрудника. По его словам, на входе в магазин был охранник, а за кассой — один кассир — этим и ограничивался персонал магазина.

«Вас там закрыли что-ли?», — поинтересовался один из зрителей в комментариях, а другие посоветовали автору «зайти в рабочее время» или вообще перейти на «полное самообслуживание».

«Боже чел, перелез через прилавок, сам наложил, взвесил, пробил и на кассу пошел», — придумал элементарное решение проблемы один из комментаторов.

Однако, самым популярным оказался комментарий о том, что видео очень ярко демонстрирует менталитет белорусов.

«Сразу видно, что Беларусь. Продавцов нет, охраны нет и люди культурно стоят и ждут», — написала одна из зрительниц.

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