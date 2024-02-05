В «Минсктрансе» рассказали, как правильно перевозить домашних животных в автобусах 2 5.02.2024, 18:04

О некоторых требованиях вы могли и не знать.

О том, как правильно перевозить домашних питомцев в общественном транспорте, агентству «Минск-Новости» рассказали в «Минсктрансе».

— В соответствии с пунктом 223 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных Советом министров Республики Беларусь от 31.08.2008, пассажир имеет право провозить с собой в счет разрешенной ручной клади мелких домашних животных (собак, кошек и др.) и птиц в клетках, ящиках, мешках или сумках с водонепроницаемым адсорбирующим дном. Важно отметить, что владелец питомца автоматически берет на себя ответственность за соблюдение мер безопасности и санитарных норм, — поделилась пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.

Нарушают правила перевозки домашних питомцев и владельцы мелких собак. Просто взять любимца на руки недостаточно, нужна специальная сумка.

Крупный пес может занять свое законное место в салоне общественного транспорта (разумеется, речь не о том, чтобы прыгать на сиденье) только в том случае, если он специально обучен для сопровождения незрячих. Перевозка такого животного полностью бесплатная.

То, придется ли вам платить за транспортировку других животных и собак, которых статус помощника для людей с нарушениями зрения не коснулся, зависит от наличия в общественном транспорте багажного отделения. При отсутствии оного предусмотрена бесплатная перевозка, но только для одного питомца.

На руках у хозяина собаки или кошки, по словам Елены Громыко, должно быть регистрационное свидетельство животного с отметкой ветеринарного врача о вакцинации против бешенства, а в установленных случаях — и ветеринарное свидетельство или соответствующая справка.

Теперь к не менее интересному вопросу: кто же должен осуществлять контроль за правилами перевозки животных? Как оказалось, это входит в обязанности водителя транспортного средства. Вот и объяснение обилию нарушений: вряд ли пассажиры будут счастливы, если он остановится и вступит в дискуссию с гражданином, который решил зайти в автобус или трамвай с крупным псом. К тому же собачник может оказаться не из сговорчивых, а от перспективы ждать вместе с ним прибытия милиции остальные минчане явно будут не в восторге.