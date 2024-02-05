«Киркоров – это сплошная поза, его бросили даже самые близкие» 4 5.02.2024, 18:09

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Филипп Киркоров

Короля российской эстрады развенчали.

Скандальный путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников скандальной вечеринки у Анастасии Ивлеевой, а также поддерживает террориста Путина и уничтожение Украины, оказался в полном одиночестве, пишет glavred.info.

По словам российского певца Юрия Лозы, Киркоров – это сплошная поза.

«Ни одного искреннего слова, движения… Посмотрите, как он сидит в жюри, как строит глазки и т.д. Это же неестественно для мужчины. Все, что он делает, это показуха. Но как только этот мыльный пузырь лопается, моментально наступает кризис, страшный стресс. Теперь «короля эстрады» развенчали. Вы думаете, кто-то из тех, кто его окружал, кто его расцеловывал, искренне горюет сегодня из-за того, что нет Киркорова? Ни один человек не горюет», - говорит певец, которого цитирует пропагандистское издание «Комсомольская правда».

Он также полагает, что Киркоров абсолютно одинокий человек, которого вряд ли простят в ближайшее время.