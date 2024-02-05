Еще одна IT-компания с белорусскими корнями закрывает офис в Минске 5.02.2024, 18:26

Компания окончательно уходит из страны.

Компания-разработчик компьютерных игр Belka Games ликвидирует юрлицо в Минске. Об этом со ссылкой на данные госрегистра пишет dev.by.

По информации ресурса, сейчас в компании работают более 300 человек. У нее есть действующие офисы в шести странах: в Литве, Польше, Украине, Грузии, Черногории и на Кипре. Кстати, в Черногории получил гражданство в обмен на инвестиции сооснователь Belka Games Дмитрий Хусаинов.

В Беларуси в компании ранее работало около 100 человек. Сейчас свое нахождение в стране в LinkedIn подтвердили примерно два десятка сотрудников, вероятно, работающих удаленно.

Компания в 2021 году вошла в топ-3 крупнейших паблишеров с белорусскими корнями по размеру выручки ($130,7 млн). Она является стратегическим партнером мировой мобильной рекламной платформы AppLovin.

В ноябре 2022 года Belka Games закрыла офис в России.