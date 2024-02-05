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Вата, кончай ныть

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  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 5.02.2024, 18:36
  • 3,950
Вата, кончай ныть

Парада Победы не будет.

Неужто до самой «ватной ваты» стало доходить, что «СВО» народам России не нужна? И как «народная, отечественная, священная» она никогда не воспринималась? И чем дальше, тем больше начинает раздражать. Пусть все и забились в норы от страха перед арестами и штрафами ни за что и молчат.

И парада Победы не будет. То есть кремлевские могут устроить их хоть в каждом городе, но никто – даже нейтральные и дружественные страны (те, что из быв. СССР – особенно) – такую победу не признают.

Так что завершайте побыстрее.

И, вата, кончай ныть. Напомните главковерху древнюю мудрость: «Худой мир, лучше доброй войны».

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

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