Эксперт: Россия уже проиграла Черноморскую битву 5.02.2024, 18:55

Российский флот стал флотилией.

Российская Федерация уже проиграла битву за Черное море. «Непобедимый» Черноморский флот превратился во флотилию.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ. Он также упомянул об уничтоженном недавно катере «Ивановец», который играл важную роль для оккупантов.

«Ивановец» хоть и не был носителем крылатых ракет морского базирования «Калибр», но он играл важную роль в общей концепции защиты Черноморского флота – он сейчас фактически флотилия – от угроз с помощью противокорабельных комплексов, которые размещались на его борту как основное вооружение. Это ракеты типа «Термит» или «Москит» в зависимости от модификации самого катера, а также в зависимости от модификации это могли быть и ракеты Х-35... И на сегодня именно такой проект Россия не может строить», – подчеркнул эксперт.

По его словам, Россия проиграла Черноморскую битву. Враг вывел ракетоносители и все более или менее современные корабли из Севастополя.

«Сейчас в Севастополе, в принципе, в Крыму, находятся те корабли, которыми они дорожат меньше всего. Но здесь тоже следует понимать, что даже те корабли, которыми они дорожат меньше всего – это тоже довольно-таки ценный ресурс, поскольку в основном это советские образцы, проекты которых ни одна российская верфь не может строить по состоянию на сегодня», – добавил он.

В то же время Коваленко отметил, что Новороссийск, куда россияне вывели носители ракет «Калибр», вскоре станет еще одним «опасным местом для российской флотилии».