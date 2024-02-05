«Беларуская выведка»: Арестовано все руководство ДФР по Минскому району 24 5.02.2024, 19:02

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Иллюстративное фото

На этой неделе аресты пройдут уже в центральном аппарате.

Как мы сообщали 17 января, по итогам закрытого заседания, КГБ приступил к операции по переподчинению ДФР. Накануне назначения нового руководителя, выходца из КГБ, была запущена массовая чистка в самом ДФР. На сегодняшний день арестовано все руководство ДФР по Минскому району, частично руководство Минской области на уровне начальников отделов и оперсостава, проведены аресты бывших и действующих прокурорских работников по линии ДФР. Следствие продолжается, и на этой неделе аресты пройдут уже в центральном аппарате, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Арестованные опера охотно дают показания на своих руководителей и пока трудно представить масштаб чистки, конвейер только раскручивается. Можно констатировать факт, что прежнего ДФР существовать в принципе уже не будет. КГБ фактически переподчиняет ДФР под своё непосредственное руководство, делая из Департамента собственный силовой финансовый спецназ. Это необходимо руководству КГБ для усиления силовой составляющей и оперативных возможностей по тотальному финансовому контролю предпринимательской среды, т. к. их собственные ресурсы ограничены.

На конец весны КГБ планирует отработать белорусский бизнес и взять под оперативный контроль все финансовые возможности прибыльных предприятий частного сектора. Фактически речь идет о «финансовом и инвестиционном закрепощении» бизнеса. Будут перекрыты все возможности вывода капитала за рубеж, ДФР с КГБ разработает (выпотрошит) все предприятия с акционерами из недружественных стран.

Цель: «поставить в стойло» (цитата Лукашенко) и послать Западу очередной сигнал о новой болевой точке. С новым «приобретением» в виде ДФР, КГБ окончательно закрепляет за собой позицию фаворита, что является плохой новостью для последнего «островка независимости» от КГБ — ОАЦ. Павлюченко изо всех сил пытается сопротивляться давлению, дело дошло даже до масштабных внутренних проверок личного состава. ОАЦ тщетно пытается избавиться от агентуры КГБ внутри своей организации, но судя по количеству нависших разработок со стороны КГБ, сам ОАЦ ждут тяжелые времена.