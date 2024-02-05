В Хойниках больше месяца из кранов течет «кофе с песком» 5.02.2024, 19:23

Иллюстративное фото

Фотофакт.

В Хойниках люди больше месяца жалуются на грязную воду. Судя по фото, которыми делятся горожане, когда в воде просто ржавчина — это еще «везение». У некоторых вода выглядит как кофе с песком, пишет «Белсат».

С начала февраля в телеграм-канале «Хойники на связи» жалобы стали появляться все чаще.

«Сколько это может продолжаться? За январь две заявки было подано. На Колесника ** уже целый месяц идет грязная вода, что горячая, что холодная, когда будут приняты меры?!», — возмущаются в местном чате.

Еще люди жалуются, что им приходится тратить много денег, чтобы просто попить воды.

Издание «Хойніцкія навіны» узнало у чиновников, в чем проблема и когда она будет решена. Анатолий Гура, заместитель председателя райисполкома, курирующий сферу коммунальной службы, заверил, что относительно проблемы некачественной воды он в курсе, а все, что пишется в телеграм-канале «Хойники на связи», он отслеживает, беря на контроль все адреса, с которых поступают жалобы. На связи он и со специалистами филиала «Водоканала», «чтобы в режиме реального времени знать, как там решают вопрос».

Проблема в некачественной работе старой станции обезжелезивания, считает чиновник. В ближайшие дни, по его словам, она будет выведена из эксплуатации, а вместо нее заработает новая.

«Рассчитываем, что именно это решит проблему с качеством воды в райцентре», — считает Гура.