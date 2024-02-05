ВСУ уничтожили российский самоходный миномет «Тюльпан» 1 5.02.2024, 19:39

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С февраля 2022 года россияне потеряли в Украине 36 таких минометов.

Воины подразделения «Булава» РУБпАК 72-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Військовий кур'єр».

2С4 «Тюльпан» – одна из самых крупнокалиберных и мощных артсистем. По данным портала Oryx, с февраля 2022 года россияне потеряли в Украине 36 таких минометов.

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