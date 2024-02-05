Партия Орбана сорвала голосование о приеме Швеции в НАТО 5.02.2024, 20:02

Виктор Орбан

Депутаты правящей партии Венгрии ФИДЕС не пришли на заседание парламента.

Правящая партия Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» бойкотировала голосование по заявке Швеции о вступлении в НАТО. Внеочередное заседание парламента должно было пройти в понедельник, 5 февраля, однако депутаты ФИДЕС, имеющие абсолютное большинство, не явились на заседание, передает DW.

Голосование проигнорировали и союзники ФИДЕС из Христианско-демократической народной партии (ХДНП), в результате на заседание пришел только 51 депутат, 148 отсутствовали. Кроме того, на заседание приехали несколько послов стран НАТО, включая посла США в Венгрии Дэвида Прессмана.

В венгерской правящей партии позже заявили, что будут готовы обсудить заявку Швеции о вступлении в альянс, если глава шведского правительства Ульф Кристерссон посетит Венгрию и встретится с Виктором Орбаном. «Если это важный вопрос для шведов, премьер-министр Швеции, очевидно, приедет в Будапешт», - указали в ФИДЕС. Кристерссон ранее заявлял, что посетит Венгрию только после того, как она одобрит членство его страны в НАТО.

После того, как парламент Турции одобрил заявку Стокгольма, Венгрия осталась единственной страной, не поддержавшей принятие Швеции в альянс. Председатель ФИДЕС Виктор Орбан обещал ратифицировать заявку «при первой возможности». По словам лидера парламентской группы ФИДЕС Мате Кочиша, ратификация может состояться во время весенней сессии парламента, которая начнется 27 февраля. Однако, как отмечают представители венгерской оппозиции, гарантий, что партия Орбана в скором времени одобрит заявку, по-прежнему нет.