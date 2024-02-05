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Командующий ВМС Украины о Крымском мосте: В этом году точно его не будет

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  • 5.02.2024, 20:13
  • 2,314
Командующий ВМС Украины о Крымском мосте: В этом году точно его не будет

Алексей Неижпапа заявил, что «недолго ждать осталось».

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа считает, что построенный россиянами Крымский мост не достоит до конца 2024 года.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Во время разговора журналист спросил у Неижпапы о Крымском мосте и то, что ожидать по отношению к нему. На это Неижпапа заявил, что считает, что до конца года Крымский мост не устоит.

«Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», - сказал командующий.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником» и добавил, что знает, как это сделать.

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