Командующий ВМС Украины о Крымском мосте: В этом году точно его не будет 3 5.02.2024, 20:13

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Алексей Неижпапа заявил, что «недолго ждать осталось».

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа считает, что построенный россиянами Крымский мост не достоит до конца 2024 года.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Во время разговора журналист спросил у Неижпапы о Крымском мосте и то, что ожидать по отношению к нему. На это Неижпапа заявил, что считает, что до конца года Крымский мост не устоит.

«Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», - сказал командующий.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально «покойником» и добавил, что знает, как это сделать.