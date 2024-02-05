Коричневая вода пошла из кранов у жителей Рогачева 3 5.02.2024, 21:25

Фотофакт.

Коричневая вода пошла из кранов у жителей Рогачёва, пишет «Флагшток».

Жаловаться на грязную воду стали жители домов в районе молочно-консервного комбината. Местные власти, как отмечает издание, отреагировали мгновенно: фото и сообщения о грязной воде были удалены из вайбер-чата.

Сегодня стало известно о грязной воде в еще одном райцентре Гомельщины — в Хойниках. Местные власти заявили, что во всем виновата старая станция обезжелезивания, и пообещали ввести в эксплуатацию новую.