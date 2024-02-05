закрыть
5 февраля 2024, понедельник, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Латвии фермеры выехали на протест

3
  • 5.02.2024, 21:49
  • 1,482
В Латвии фермеры выехали на протест

Они требуют запретить ввоз продовольствия из Беларуси и грозят маршем на Ригу.

В 16 городах Латвии фермеры вышли на акцию протеста. Одно из главных требований аграриев — немедленный запрет на ввоз продукции из России и Беларуси, пишет Delfi.

Фермеры выехали на дороги 5 февраля на тракторах, на некоторых из которых были размещены флаги Латвии и транспаранты с лозунгами и с требованиями к правительству.

Первый этап протестов носил не стихийный, а «мирный и предсказуемый характер». Фермеры собрались в заранее согласованных местах. Но, если их требования не будут удовлетворены, аграрии грозят через неделю выдвинуться на Ригу.

Латвийские фермеры требуют ввести немедленный запрет на ввоз продуктов питания из Беларуси и России без переходного периода, восстановить в Латвии сниженную ставку НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи, сократить бюрократическую волокиту, облегчить доступ к финансированию и программам оборотного капитала, а также отказаться от обременения земель национального уровня или других ограничений землепользования.

Как сообщает Delfi, Министерство земледелия Латвии уже разработало предложения по мерам поддержки фермеров, в том числе предусмотрев, что те крестьяне, которые продолжают заказывать сырье из России и Беларуси, не смогут претендовать на господдержку. Таким образом министерство продолжает реализацию решения коалиции о запрете на импорт в Латвию российского и белорусского зерна.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров