В Латвии фермеры выехали на протест 3 5.02.2024, 21:49

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Они требуют запретить ввоз продовольствия из Беларуси и грозят маршем на Ригу.

В 16 городах Латвии фермеры вышли на акцию протеста. Одно из главных требований аграриев — немедленный запрет на ввоз продукции из России и Беларуси, пишет Delfi.

Фермеры выехали на дороги 5 февраля на тракторах, на некоторых из которых были размещены флаги Латвии и транспаранты с лозунгами и с требованиями к правительству.

Tikko pabraucu garām kolonnai ar tehniku kura zemi redzējusi nav, jo džeki dzīvo uz ikgadējām kompensācijām un Eiropas finansējumiem. Vismaz varēja izlikties, ka viss ir slikti un ir nabadziņi. pic.twitter.com/LL9NApILkp — Kaspars Hercmanis (@KasparsH) February 5, 2024

Первый этап протестов носил не стихийный, а «мирный и предсказуемый характер». Фермеры собрались в заранее согласованных местах. Но, если их требования не будут удовлетворены, аграрии грозят через неделю выдвинуться на Ригу.

Латвийские фермеры требуют ввести немедленный запрет на ввоз продуктов питания из Беларуси и России без переходного периода, восстановить в Латвии сниженную ставку НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи, сократить бюрократическую волокиту, облегчить доступ к финансированию и программам оборотного капитала, а также отказаться от обременения земель национального уровня или других ограничений землепользования.

Rēzeknieši protestē. Laba tehnika, gaumīga organizācija. pic.twitter.com/kXWLBZv9pr — Ilze Viņķele (@Vinkele) February 5, 2024

Как сообщает Delfi, Министерство земледелия Латвии уже разработало предложения по мерам поддержки фермеров, в том числе предусмотрев, что те крестьяне, которые продолжают заказывать сырье из России и Беларуси, не смогут претендовать на господдержку. Таким образом министерство продолжает реализацию решения коалиции о запрете на импорт в Латвию российского и белорусского зерна.