Украина может получить ракеты, достающие до Московской области 5.02.2024, 22:07

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Что известно.

Поставка истребителей F-16 Украине, которую западные страны согласовали с США, сулит новую головную боль российскому Генштабу. Истребители, поставить которые согласились Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия, будут снабжены ракетами с дальностью до 500 км, сообщил в понедельник командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По данным z-каналов, речь, вероятно, идет о ракетах AGM-158 JASSM, которые производятся американским концерном Lockheed Martin, наводятся по спутниковой навигации, а также имеют оптико-электронную систему, позволяющую точно поражать цель. Радиус действия этих ракет позволит при запуске с границ Харьковской области достать до Тулы (расстояние 453 км). А запуск с границ Сумской области накроет и окрестности Москвы, в том числе Рублево-Успенское шоссе, где расположены загородные дома российской элиты и президентская резиденция Ново-Огарево (490 км).

F-16 c ракетами большой дальности позволят Силам обороны Украины «добиться еще больших успехов на поле боя и освободить территорию от врага», заявил Наев.

Украина уже получила от западных союзников небольшое количество ракет ATACMS с радиусом действия до 160 км, а также британские Storm Shadow с дальностью около 300 км в экспортной версии. C мая прошлого года Украина просила о немецких ракетах Taurus с дальностью 500 км, способных летать на предельно малых высотах (около 50 м) и поэтому практически «невидимых» для радаров. Однако власти Германии не решились поддержать этот запрос, ссылаясь на то, что США также воздерживаются от передачи дальнобойных версий ATACMS (300 км). В январе Бундестаг 485 голосами против 178 отклонил резолюцию о передаче Таurus Киеву.

В общей сложности Украина получит несколько десятков F-16, летать на которых пилоты ВСУ уже учатся на базах в Британии, США и Румынии. Дания планирует передать Киеву 19 истребителей, однако задерживает поставки: вместо начала 2024 года они состоятся во втором квартале. Нидерланды согласились передать 18 машин, в феврале анонсировали планы увеличить это количество до 24.

Первые истребители F-16, по данным Newsweek, уже могли появиться в Украине: с их помощью в декабре прошлого года ВСУ удалось уничтожить семь военных самолетов ВКС РФ (включая пять истребителей-бомбардировщиков Су-34), а также потопить в Крыму большой десантный корабль «Новочеркасск».