Минчанин попытался разоблачить «магазинного вора», но сам попал под «уголовку» 5.02.2024, 22:10

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В минском магазине пьяный мужчина набросился на покупателя, которого принял за вора, и стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, рассказали в милиции.

Молодой человек выбирал товары в торговом зале, когда на него вдруг напал незнакомый мужчина и начал избивать. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения, а работник магазина сообщил о происходящем в милицию.

Обидчиком покупателя оказался 52-летний минчанин, его задержали. Он объяснил свое поведение тем, что был пьян и ему показалось, что потерпевший ворует в магазине продукцию.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Известно, что минчанин и раньше привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.