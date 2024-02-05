закрыть
5 февраля 2024, понедельник, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин попытался разоблачить «магазинного вора», но сам попал под «уголовку»

  • 5.02.2024, 22:10
Минчанин попытался разоблачить «магазинного вора», но сам попал под «уголовку»

Видео.

В минском магазине пьяный мужчина набросился на покупателя, которого принял за вора, и стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, рассказали в милиции.

Молодой человек выбирал товары в торговом зале, когда на него вдруг напал незнакомый мужчина и начал избивать. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения, а работник магазина сообщил о происходящем в милицию.

Обидчиком покупателя оказался 52-летний минчанин, его задержали. Он объяснил свое поведение тем, что был пьян и ему показалось, что потерпевший ворует в магазине продукцию.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Известно, что минчанин и раньше привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров