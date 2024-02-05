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Боррель нашел способ увеличить поставки боеприпасов Украине

  • 5.02.2024, 22:40
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Боррель нашел способ увеличить поставки боеприпасов Украине
Жозеп Боррель

Подробности.

Прекращение снабжения Европейским Союзом вооружения другим странам является самым эффективным способом увеличить поставки боеприпасов в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

По его мнению, проблема не в том, что европейская промышленность не способна производить больше боеприпасов, а в том, что часть продукции экспортируется в третьи страны.

«Лучший способ продать больше Украине или пожертвовать больше Украине – это попытаться сказать другим: «Пожалуйста, подождите, вы не на войне. Вы можете подождать несколько месяцев и перенаправить эту продукцию в Украину". Это политическое решение, которое должно принять страны-члены ЕС», - сказал Боррель.

Он заявил, что пытался донести это мнение коллегам-министрам на днях и предложил прекратить такой экспорт. Однако решение об этом могут принять только государства-члены ЕС.

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