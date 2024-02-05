BMW пытался проехать по М1 на летней резине 5.02.2024, 22:56

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Произошло лобовое столкновение.

На барановичском участке трассы М1 Брест — Минск — граница России произошло лобовое столкновение BMW и Li L7. Подробности рассказали в ГАИ.

Авария произошла около 15.35. 37-летний брестчанин на BMW ехал в направлении Минска. На 189-м км он не справился с управлением, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Li L7. От удара оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП пострадал пассажир BMW. Медики доставили его в больницу.

Установлено, что на колесах «немца» были установлены летние шины.