«Движение матерей-328» просит власти об амнистии 6.02.2024, 1:09

Активисты собрали полтысячи подписей.

Активисты «Движения матерей-328» собрали более 500 подписей под обращением к властям, в котором просят применить амнистию к осужденным за наркопреступления (ст. 328 УК), сообщает MAYDAY TEAM.

Активисты «Движения матерей-328» (эта инициатива объединяет белорусских родителей, чьи дети осуждены по статье 328 УК за незаконный оборот наркотиков) в последние дни января организовали сбор подписей в минских торговых центрах «Дана Молл» и «Столица». Также свои подписи (и, по информации правозащитников, даже отдельные обращения) направили властям представители регионов.

Подписи собирались в трех экземплярах — для Администрации Лукашенко, Совета Республики и МВД.

«В обращении родственники осужденных указывают на сроки заключения, несоизмеримые с преступлением, из-за чего тысячи молодых людей, в том числе несовершеннолетние с 14 лет, попали в колонии в среднем на 10 лет. Основная масса осуждена впервые, это молодежь до 30 лет, а около 30% узников колоний отбывают наказание по статье 328 УК», — пишут правозащитники.

Авторы петиции просят изменить законодательство в сторону смягчения по нижним и верхним порогам всех частей статьи 328 УК и применить предстоящую в 2024 году амнистию для всех частей этой статьи в качестве акта гуманности от государства.

По данным правозащитников, часть «Матерей-328» настаивала на отдельном указании проблемы самых жестоких приговоров по частям 4 и 5 статьи 328 УК за наркопреступления, совершенные в составе организованной преступной группы, из-за чего в движении наметился раскол.

Напомним, в Беларуси в 2024 году пройдет амнистия, приуроченная к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, под нее попадут около 4 тысячи человек. В частности, предлагается сократить срок наказания на один год совершившим преступления в возрасте до 18 лет, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Тем не менее правозащитники напоминают, что ни одна из предыдущих амнистий (в 2019, 2020, 2022 годах) не коснулась осужденных по частям 4 и 5 статьи 328 УК.