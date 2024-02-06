Турция требует от Путина новой скидки на газ 6.02.2024, 2:31

Эрдогану есть чем пригрозить России.

Турция готовится потребовать новых газовых уступок от Владимира Путина во время визита в Анкару, который станет первой поездкой в страну НАТО для российского президента с начала войны в Украине.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который, как ожидается, 12 февраля проведет с Путиным переговоры, намерен добиться новых скидок на российский газ, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий дипломатический источник. По словам собеседника агентства, вопрос снижения цены от «Газпрома» Эрдоган намерен увязать с проектом «газового хаба» в Турции, с помощью которого Кремль надеется найти новых покупателей для газовой монополии после потери ключевого, европейского, рынка.

«Турция всегда была надежным потребителем российского газа. Власти республики ранее говорили, что рассчитывают на более разумные цены на него, в том числе в свете планов создания газового хаба», — пояснил источник ТАСС.

Не присоединившаяся к санкциями против России и ставшая крупным «транзитным хабом» для российского импорта и денежных потоков, Турция уже выторговала себе крупную газовую скидку в прошлом году, когда государственная энергокомпания Botas получила право отсрочить платежи «Газпрому» на $4 млрд.

Теперь же Эрдоган рассчитывает на большее, и ему есть, чем пригрозить России: с января турецкие банки стали массово блокировать платежи из РФ, ссылаясь на ужесточение американских санкций и угрозу потерять доступ к мировой долларовой системе. Под удар попали даже транзакции в лирах и рублях, и результате оказался парализован поток турецких товаров на российский рынок, объем которого превысил $10 млрд в год.

В прошлом году спрос на газ «Газпрома» в Турции упал до 4-летнего минимума: за январь–август по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» было прокачано лишь около 10 млрд кубометров — вдвое меньше, чем за тот же период годом ранее. Совокупный экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2023 года оказался минимальным с 1985 года — лишь 69 млрд кубометров. По сравнению с довоенными уровнями (185 млрд кубометров) он схлопнулся более чем втрое.

За год, завершившийся 30 июня 2023 года, «Газпром» получил триллион рублей чистого убытка, оказался в состоянии кассового разрыва и был вынужден потратить две трети запасов наличных на счетах. Добыча «Газпрома» по итогам первого полугодия рухнула на четверть по сравнению с довоенными уровнями — рекордно в истории отечественной газовой промышленности.

Чтобы залатать баланс «Газпрома», власти резко повышают тарифы на газ в России. С июля 2024 года они будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года — еще на 8,2%. Накопленным итогом за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны — на 34%.

К 2025 году «Газпром» может получить еще триллион рублей убытка из-за снижения выручки, увеличения налоговой нагрузки и необходимости оплачивать программу газификации, говорил в ноябре глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, экспорта «не будет», а затраты «остались».