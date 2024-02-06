В «доме Чижа» на месте элитного ресторана открылось новое заведение 6.02.2024, 3:46

Что по ценам?

В доме «У Троицкого», он же «дом Чижа», открылся китайский ресторан «Бамбук», пишет «Кокобай».

Вывеска ресторана «Бамбук» появилась на Сторожевской, 6, по соседству с офисом Bentley. Раньше на этом месте был элитный ресторан «Александр», который закрылся около пяти лет назад.

Что по ценам в новом заведении? Например, курица гунбао в остром соусе обойдется в 21 рубль. Спринг-роллы по-императорски — 16 рублей. Лапша, жаренная с яйцом и томатами, — 11 рублей. Салат из древесных грибов стоит 14 рублей.