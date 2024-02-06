Forbes: Россия очень скоро может остаться без БМП 6.02.2024, 8:11

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ВСУ уничтожают их быстрее, чем россияне производят.

Российская армия теряет больше техники, чем производит ее оборонная сфера. В среднем теряется более 40 единиц бронетехники в сутки. Об этом сообщает Forbes.

За 705 дней полномасштабной войны российская армия теряла в среднем 19 танков, боевых машин, гаубиц и другого тяжелого вооружения. В минувшую субботу ВС РФ потеряли сразу 70 машин поврежденных и уничтоженных. Среди потерянной техники есть 16 танков и сразу 29 БМП и БТРов. Украина в тот же день потеряла 30 единиц техники, в основном грузовики, 2 танка и 1 БТР.

Автор задается вопросом, является ли такой уровень потерь бронетехники для РФ устойчивым. И он считает, что нет, потому что производство техники продолжает отставать от уровня потерь. Сейчас большая часть техники в составе ВС РФ восстанавливается из запасов, которые не являются бесконечными. Аналитик HighMarser в Х проанализировал спутниковые изображения, чтобы отследить запасы техники на складах. Он пришел к выводу, что Кремль уже восстановил 1081 БМП из 4811 единиц, находящихся на хранении. Однако из 3730 единиц БМП по крайней мере 765 выглядели такими, что их невозможно восстановить.

При темпах потерь, которые были в 2022-2023 годах, а это по 80 БМП в месяц и производстве 30-40 БМП в месяц Кремль рискует остаться без БМП уже через 2 года. Но сейчас потери в технике такие, что ВС РФ теряют столько техники, как никогда раньше. Темп потерь боевых машин пехоты составляет около 400 БМП в месяц. Поэтому бронетехники останется на 6 месяцев.

Украинские военные, как пишут в издании, несмотря на все сложности с получением западной помощи, не просто держатся, а побеждают в войне на истощение.