В Беларуси искали работника на зарплату от 25 000 до 28 300 рублей 6.02.2024, 8:33

Кажется, это рекорд.

Пару недель назад в Государственном банке вакансий опубликовали объявление о поиске генерального менеджера на зарплату от 25 000 до 28 300 в месяц (около $8000). Журналисты onliner.by позвонили нанимателю, чтобы узнать подробности.

По телефону подтвердили, что зарплата в объявлении указана верная, но человека уже нашли.

К слову, такого сотрудника искала компания «Галерея концепт» (ТРЦ Galleria Minsk). Требования к кандидату высказывались следующие:

свободное владение английским языком (обязательно);

опыт работы в международной гостиничной сети — от 10 лет;

опыт работы на управленческой должности — более 5 лет;

знание программ Opera, Micros, SUN, Proplan, PeopleSoft, 1C;

продвинутые знания и навыки операционной деятельности отеля, продаж и маркетинга, ресторанной службы;

высокие навыки менеджмента;

опыт работы в должности генерального менеджера или операционного директора — от 3 лет.