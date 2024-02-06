В Беларуси искали работника на зарплату от 25 000 до 28 300 рублей
- 6.02.2024, 8:33
Кажется, это рекорд.
Пару недель назад в Государственном банке вакансий опубликовали объявление о поиске генерального менеджера на зарплату от 25 000 до 28 300 в месяц (около $8000). Журналисты onliner.by позвонили нанимателю, чтобы узнать подробности.
По телефону подтвердили, что зарплата в объявлении указана верная, но человека уже нашли.
К слову, такого сотрудника искала компания «Галерея концепт» (ТРЦ Galleria Minsk). Требования к кандидату высказывались следующие:
свободное владение английским языком (обязательно);
опыт работы в международной гостиничной сети — от 10 лет;
опыт работы на управленческой должности — более 5 лет;
знание программ Opera, Micros, SUN, Proplan, PeopleSoft, 1C;
продвинутые знания и навыки операционной деятельности отеля, продаж и маркетинга, ресторанной службы;
высокие навыки менеджмента;
опыт работы в должности генерального менеджера или операционного директора — от 3 лет.