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Конкурентка Трампа на выборах попросила о защите из-за угроз

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  • 6.02.2024, 9:05
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Конкурентка Трампа на выборах попросила о защите из-за угроз
Никки Хейли

Никки Хейли подала заявку в Секретную службу США.

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли подала заявку в Секретную службу США на предоставление ей охраны.

Как сообщил CNN представитель кампании Хейли, это произошло из-за угроз, которым она подвергается как единственный оставшийся кандидат в президенты от Республиканской партии, конкурирующий с экс-президентом Дональдом Трампом за номинацию от партии.

В кампании не уточнили, когда был подан запрос.

В последние месяцы в доме Хейли в Южной Каролине произошли два инцидента со стрельбой, один из которых случился, когда там находились ее родители.

Недавно Хейли спросили о повышенном уровне безопасности на ее мероприятиях, и она сказала журналистам в Колумбии, что «когда вы делаете что-то подобное, вам угрожают. Это просто реальность, и это нормально».

«Часть участия в общественной жизни заключается в том, что вы собираетесь бороться с угрозами, которые существуют. Меня это не остановит», — сказала Хейли.

Хейли находится под усиленной охраной уже около недели.

Секретная служба предоставляет охрану только после получения разрешения от министра внутренней безопасности, который консультируется с комитетом Конгресса.

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