В Латвии разгорелся скандал из-за семи килограмм белорусской соли 1 6.02.2024, 9:00

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В итоге пришлось объясняться чиновникам.

Латвийская компания Lanekss, которая снабжает продуктами питания госорганизации, а также армию, поставила Национальным вооруженным силам (НВС) чай из России и соль из Беларуси. Об этом сообщили в «Панораме» на Латвийском телевидении, пишет Delfi.

Продукты для военных заказывают через Государственный центр логистики и закупок. В октябре 2023-го армия Латвии получила 2,6 килограмма чая, ввезенного из России, а в январе 2024-го — семь килограммов соли белорусского производства.

В итоге пришлось объясняться чиновникам. По словам замначальника Объединенного штаба НВС по вопросам поддержки Каспарса Здановскиса, в договорах не указано, что эту продукцию нельзя ввозить из России и Беларуси, к тому же, на продукты питания санкции не распространяются. Однако он отметил, что такой пункт могут включить в договор при работе с поставщиками. Здановскис добавил, что указанные продукты больше не попадут в столовые латвийских военных.

При этом вооруженные силы пока продолжат сотрудничать с Lanekss, поскольку решение о прекращении работы НВС с этой компании может принять только суд.

В настоящее время юристы изучают возможность наказать конкретного коммерсанта, поставившего белорусскую соль и российский чай литовской армии.

Одна из руководителей компании Нина Силиня в свою очередь отметила, что Lanekss отозвала все сделки по закупке товаров, имеющих хоть какую-то связь с Россией и Беларусью. Кроме того, компания больше не закупает продукты, которые производятся в России и Беларуси, причем даже те, которые не вошли в санкционные списки. Это произошло после того, в «Панораме» в январе показали сюжет о том, что чай российского производства был поставлен Латвийскому телевидению.

Ситуацию прокомментировал также министр обороны Андрис Спрудс. Он выступил однозначно против поставок продуктов из Беларуси и России.

Что же касается возможности полного запрета на ввоз продовольствия из этих стран в Латвию, то глава правительства Эвика Силиня пояснила, что это возможно в случае принятия государствами-участницами Евросоюза совместного соответствующего решения.