А где же российская авиация? Алексей Копытько

6.02.2024, 9:06

1,910

Про успешные атаки украинских беспилотников

Российские власти сообщили об атаке двух неизвестных беспилотников на объекты в Волгограде. Один БПЛА «упал» на Волгоградский НПЗ компании «Лукойл» – крупнейший в Южном федеральном округе. Годовая переработка – 14,8 млн тонн нефти.

Какие точно повреждения получил завод – пока неизвестно, само предприятие – циклопическое (желающие могут посмотреть на карте).

В комментарии одному из волгоградских изданий профессор из Российского госуниверситета нефти и газа им. Губкина (ведущий отраслевой вуз) отметил, что, судя по видео и фото, атака беспилотника пришлась на установку ЭЛОУ-АВТ-5. Которая находится в начале нескольких цепочек нефтепереработки объемом 3,5 млн тонн. Соответственно, все эти цепочки пострадают.

На заводе таких установок несколько, т.е., предприятие продолжит работу, но с меньшими объемами. Если пожар затронул в основном резервуары – это неприятно, но не страшно. Если же повреждено технологическое оборудование – будут проблемы, потребуется длительный ремонт.

Напомню, что две недели назад случилась серьезная поломка на другом крупном предприятии «Лукойла» – Нижегородском НПЗ (17 млн тонн в год). Починка займет минимум полтора месяца. Первая серьезная жертва санкций.

Кроме этого, с начала года подверглись атакам и значительно пострадали:

НПЗ в Туапсе (Роснефть)

Нефтебаза в Клинцах (Роснефть)

Химический терминал в порту «Усть-Луга» (Новатэк)

«Сбитый» из комплекса С-400 БПЛА «упал» на территорию предприятия «Невский мазут» в Санкт-Петербурге.

Также россвласти сообщили, что некий БПЛА ударился в резервуар нефтяного терминала на станции «Жеча» Брянской области (компания «РуссНефть»), но не взорвался. Прилетел один раз – прилетит еще.

В январе РФ сократила экспорт нефтепродуктов почти на 30%. Февраль только начался. Фон для продления Путина – не победный.

В связи с очевидно возросшими возможностями неизвестных БПЛА атаковать объекты в РФ на глубину до 800 км (до НПЗ в Волгограде от ближайшей возможной точки запуска с территории Украины – 500 км по прямой, хотя прилететь могло откуда угодно), обостряется проблема защиты.

Наземными средствами ПВО защититься невозможно, ибо гигантская территория. Возникает вопрос: а где же российская авиация? Не успевают обнаружить? Не успевают подняться и поразить?

Россияне неизбежно будут вынуждены усиливать некий режим боевого патрулирования авиации на дистанции 200 км+ от границы с Украиной. Ибо ближе – уже боязно. Но способны ли они делать это эффективно?

Безнаказанно обстреливать мирные города дальнобойными ракетами – это одно. А ловить и уничтожать БПЛА над своей территорией – это другое. Учитывая, что росавиация регулярно бомбит свои города, еще неизвестно, кто принесет больше урона.

Меньше ПВО и авиации у линии фронта – лучше ВСУ. Не говоря уже о прямых последствиях для российского бюджета.

Алексей Копытько, «Фейсбук»