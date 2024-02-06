Белорусы стали меньше есть мяса 6.02.2024, 9:14

Просели и продажи круп.

В 2023 году белорусы покупали больше морепродуктов и меньше говядины. Статистику Белстата по реализации продовольственных товаров организациями торговли (без микроорганизаций) проанализировал myfin.by.

Самый большой «прорыв» случился у морепродуктов. Продажи позиции «Ракообразные, моллюски и икорные изделия» по сравнению с 2022-м выросли на 49,1%. В 2023 году было продано более 6000 тонн продукции.

Также выросли продажи минеральной воды (на 10,7%), пищевых субпродуктов (10,1%), сыров (5,6%), свежих огурцов (5,5%), яиц (2,7%) и др.

Что ушло в минус

В 2023 году снизились продажи говядины: по сравнению с 2022 годом – минус 23,2%. И это не единственный вид мяса, которого стали покупать меньше. То же произошло и со свининой (-3,8%), и с домашней птицей и дичью (-5,6%).

Также меньше покупали сахара (-17,4%), консерв из мяса (-16,2%), муки (-9,8%) и макаронных изделий (-8,5%).

Некоторые, похоже, вместе с мясом отказались и от гарниров – просели и продажи круп. На первом месте – рисовая (-13,7%). Также в списке овсяная (-7,6%) и гречневая (4,5%).