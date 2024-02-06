Надеждин и 15% Арсений Молчанов

6.02.2024, 9:25

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Борис Надеждин

Путину придется «сражаться» с артистами.

В штабе Бориса Надеждина говорят, что ЦИК РФ обнаружила больше 15% брака в подписях. При допустимом уровне не более 5% это означает недопуск к выборам. Окончательное решение глава комиссии Элла Памфилова скажет 7 февраля. Пока что она (а вернее Кремль) сохраняет интригу, как в дешевом сериале, где финал сюжета угадывается еще до начала серии.

В ЦИКе заявляют, дескать, дядя Боря собирал автографы мертвых душ. Еще немного и Элла Александровна заявит, что подпись за Надеждина ставили сами Евгений Пригожин и Иосиф Кобзон.

Слышать про мертвые души очень забавно, учитывая очереди по всей России и за ее пределами. Чего не скажешь о главном герое представления - В.В. Путине. Согласно легенде, этот человечище собрал больше 3 млн подписей. И все без брака! Ни одной фотографии очередей никто не видел. А все потому что люди делом занимались, а не очереди фоткали.

Вообще, идея бракованных подписей довольно абсурдна. Их же ставили реальные люди, которые поддерживают своего кандидата. А учитывая, что к этой процедуре особое внимание, то никто подписи за пределы квадратика специально не ставит. Зачем тогда это крючкотворство? Вопрос риторический.

Уже разгорается скандал. Пишут, что это не ЦИК химичит, а соратники Навального, оставшиеся в России, устроили «вброс» плохих подписей. Видимо, чтоб к выборам не допустили «ручного» кандидата. Но вся эта информация основана на источниках. Поэтому чего комментировать домыслы.

Мне кажется, даже ручной кандидат мог бы подгадить Путину мартовское переизбрание. С другой стороны, если не допустят Надеждина, то в этом есть свой вайб. Придется Путину героически сражаться с кандидатами, которые честно признаются, что идут на выборы, чтоб проиграть. Эти артисты не стесняются дожить до 50+ лет, чтоб признаться: «да, я клоун, и горжусь этим!». Ничего не имею против клоунов, напротив, это большой талант, но для этого есть сцены на Цветном бульваре или Проспекте Вернадского.

Я такое вижу впервые: прийти в ЦИК, сдать подписи и тут же объявить о снятии своей кандидатуры. В конкурсе «кринж-2024» уже намечается лауреат. Это лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Человек, судя по внешности, сыгравший дядю Гарри Поттера мистера Дурсля, объявил, что снял свою кандидатуру, чтоб поддержать Владимира Путина. Ну, еще б, не поддержать. Если не поддержать, можно и голым остаться.

Арсений Молчанов, Telegram