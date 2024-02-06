Расследователи обнаружили офицера ГРУ в рабочей группе по санкциям 1 6.02.2024, 9:48

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Он участвовал в операции по покушению на Скрипаля.

Бывший участник оппозиционного Форума свободной России, занимавшийся разработкой санкционной политики против Москвы, оказался внедренным сотрудником российской военной разведки. Об этом говорится в расследовании издания The Insider.

Журналисты утверждают, что им удалось раскрыть настоящую личность активиста Ивана Жихарева, принимавшего участие в работе Московской открытой школы прав человека. На самом деле этого человека зовут Иван Жигарев, и он участвовал в операциях подразделения ГРУ, ответственного за специальные операции за границей. В том числе – покушение на бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и взрывы на военных складах в Чехии, говорится в расследовании.

Жигарев родился в семье советского военного в Восточной Германии, служил в армейском спецназе и учился в Военной академии ГРУ. Он несколько лет выезжал за границу с другими офицерами военной разведки с фальшивыми документами, говорится в тексте.

В частности, он ездил в Австрию, Германию, Грузию, Нидерланды и Францию. Одновременно с ним поездки совершали его предполагаемые сослуживцы, Анатолий Чепига, Александр Мишкин, и еще один офицер, предположительно, связанный с попыткой покушения на болгарского поставщика оружия Емельяна Гебрева.

В 2017 году Жигарев под именем Жихарева внедрился в Московскую открытую школу прав человека при Сахаровском центре, рассказывает The Insider. Он участвовал в кампаниях поддержки правозащитников в заключении и координировал поддержку киргизского правозащитника Азимжана Аскарова.

Организация дала ему рекомендацию для участия в оппозиционном Форуме свободной России. Он посещал его в 2017–2019 годах. В 2017 году форум составил «список Путина» – перечень чиновников, бизнесменов, журналистов и общественных деятелей, против которых странам Запада предлагалось ввести санкции за поддержку Кремля. Жигарев участвовал в группе, разрабатывавшей список, говорится в расследовании.

Помимо рабочей группы «списка Путина» предполагаемый офицер ГРУ зарегистрировался в группы правозащиты и кадрового резерва. Особой активности он не проявлял, вспоминают другие активисты форума.

Работать с правозащитниками Жигарев перестал в 2021 году. The Insider связывает это с тем, что его имя попало в список предполагаемых сотрудников военной разведки, опубликованный французскими властями. Чем военный занимается сейчас, неизвестно.